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أسامة حمدان: لا مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان على غزة

منذ 41 دقيقة
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن الحركة تحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل.

وفي وقت سابق ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 16248 شخصا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة.

وأضاف أن ما لا يقل عن 43616 شخصا أصيبوا وأن 7600 شخص على الأقل في عداد المفقودين.

وقال البيان إن القوات الإسرائيلية ألقت أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على منازل المدنيين والمستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات منذ بدء الحرب، مما أدى إلى تدمير كامل لحوالي 52 ألف وحدة سكنية و69 مدرسة و121 مبنى حكومي و100 مسجد.

    المصدر :
  • رويترز

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