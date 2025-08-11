أستراليا تقترب من إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية

ذكرت صحيفة سيدني مورننج هيرالد أن أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت قريب قد يكون يوم الاثنين، وذلك في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد يقر هذه الخطوة بعد اجتماع وزاري دوري يوم الاثنين.

ولم يرد مكتب ألبانيزي بعد على طلب للتعقيب.

أعلنت فرنسا وكندا الشهر الماضي عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت بريطانيا إنها ستحذو حذوهما ما لم تعالج إسرائيل الأزمة الإنسانية في فلسطين وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأدانت إسرائيل قرارات هذه الدول بدعم الدولة الفلسطينية، قائلة إن الخطوة ستكون بمثابة مكافأة لحركة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحفيين يوم الأحد إن معظم الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية لأنهم يعتقدون أن ذلك سيجلب الحرب لا السلام، حتى في الوقت الذي تدفق فيه آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، معارضين خطته لتصعيد الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين والاستيلاء على مدينة غزة.

وقال نتنياهو “رؤية دول أوروبية وأستراليا تتجه نحو هذا الجحر فجأة وتسقط فيه مباشرة… مخيب للآمال، وأعتقد أنه أمر مخز بالفعل لكنه لن يغير موقفنا”.

ويدعو ألبانيزي إلى حل الدولتين، إذ تدعم حكومته التي تنتمي لتيار يسار الوسط حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة وحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز الشهر الماضي “ليس هناك شك في أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية، المسألة فقط مسألة التوقيت”.