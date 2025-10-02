الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
أسهم أوروبا تغلق عند مستوى قياسي مرتفع بقيادة أسهم التكنولوجيا

منذ 35 دقيقة
أغلقت أسهم أوروبا عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، بدعم من أسهم قطاع الصناعة والأسهم المرتبطة بالرقائق، كما ارتفعت المعنويات وسط توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة ليسجل أعلى مستوى إغلاق، بعد أن حقق أيضا خلال الجلسة أعلى مستوى خلال التداولات اليومية. وارتفعت معظم البورصات الأوروبية، وتصدر المؤشر داكس الألماني المكاسب بصعوده 1.3 بالمئة.

وقدمت أسهم الشركات الصناعية الدعم الأكبر للمؤشر بتسجيل مكاسب 1.5 بالمئة، مع ارتفاع أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل سيمنس 4.2 بالمئة وشنايدر 2.3 بالمئة.

وحققت أسهم التكنولوجيا قفزة 2.3 بالمئة، مقتفية أثر مكاسب حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق على مستوى العالم. وارتفعت المعنويات أكثر بعد أن وقعت شركتا سامسونج للإلكترونيات الكورية وإس.كيه هاينكس خطابات أولية لتوريد رقائق ذاكرة لمراكز بيانات أوبن إيه.آي.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 2.4 بالمئة، مدعومة بمكاسب أسهم ستيلانتيس التي بلغت 8.3 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات السوق تحسن الاتجاه في مبيعات السيارات الجديدة للمجموعة في إيطاليا والولايات المتحدة.

ووسعت أسهم الرعاية الصحية مكاسبها من الجلسة السابقة بعد أن ساعدت صفقة بين الولايات المتحدة وفايزر بشأن أسعار الأدوية الموصوفة يوم الثلاثاء في تقليل بعض الضبابية في القطاع.

ويترقب المستثمرون أيضا أي تطورات متعلقة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والذي ربما يؤخر نشر بيانات مهمة عن الوظائف غدا الجمعة ويزيد من حالة الضبابية بشأن قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تقييم حالة الاقتصاد.

وكانت احتمالات التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأمريكي أحدث محفز للأسهم الأوروبية، إذ حققت أسهم قطاعي البنوك والصناعات أفضل أداء حتى الآن خلال العام الجاري.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، دفع تقرير ضعيف بشأن رواتب القطاع الخاص أمس الأربعاء توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول إلى 99 بالمئة، ارتفاعا من نحو 86 بالمئة قبل أسبوع.

وهوى سهم شركة إكسبيريان لبيانات الائتمان 4.2 بالمئة بعد أن قالت شركة فيكو إنها ستطلق برنامج ترخيص مباشر لخفض تكاليف قروض الرهن العقاري.

    المصدر :
  • رويترز

