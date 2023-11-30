أطباء بلا حدود: حرب إسرائيل ليست ضد "حماس" فقط!

قالت منظمة أطباء بلا حدود، (الخميس 30-11-2023)، إن حرب إسرائيل ليست ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقط، بل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كاملا، مؤكدة أنه لا مبرر للعنف وحرمان الناس من احتياجاتهم.

ووصفت المنظمة -في مؤتمر صحفي لرئيسها كريستوس كريستو بالعاصمة الأردنية عمّان- الوضع في قطاع غزة بالكارثي الذي تخطى حدود الأزمات الإنسانية، لافتة إلى أن المستشفيات في القطاع لا تعمل، والهجمات دمرت المرافق الصحية.

وقال كريستو إن إسرائيل فرضت حصارا كاملا على غزة منذ بدء الحرب التي قتل خلالها الأطفال والعائلات، وإن من حاولوا الهروب وجدوا أنه لا مكان آمن.

ودعا رئيس المنظمة إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أنه “لا يوجد أي تبرير أخلاقي ولا قانوني للعنف ضد المدنيين”.

واستضافت عمّان اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية، في ظل هدنة مؤقتة في غزة تنتهي اليوم، ومساع حثيثة لتمديدها، بعد أن شملت تبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.