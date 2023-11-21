أطباء بلا حدود: مقتل 3 أطباء في غارة على مستشفى العودة بشمال غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الفرنسية الثلاثاء إن ثلاثة أطباء، بينهم اثنان تابعان لها، قتلوا في غارة على مستشفى العودة في شمال غزة، معبرة عن “الفزع الشديد” من هذا الحادث.

وأضافت في بيان “دأبت منظمة أطباء بلا حدود بانتظام على إبلاغ طرفي الحرب بأن مستشفى العودة يعمل ويوجد به موظفون”.

وقالت “تم أيضا إرسال إحداثيات موقع المستشفى على نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) إلى السلطات الإسرائيلية أمس”.

وذكرت المنظمة أن الأطباء هم الدكتور محمود أبو نجيلة (أطباء بلا حدود) والدكتور أحمد السحار (أطباء بلا حدود) والدكتور زياد التتري.

وأضافت “رؤية الأطباء يقتلون بجوار أسرة المستشفيات أمر مأساوي جدا، ويجب أن يتوقف هذا الآن”.