أطفال بين الضحايا.. مجزرة إسرائيلية جديدة تخلف عشرات الشهداء في عدة مناطق بغزة

استشهد 17 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب آخرون، منذ فجر الخميس، جراء بقصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ 22 شهرا، وفق ما أفادت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وحسب المصادر، شملت استهدافات الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع منذ الفجر، خياما لنازحين ومنازل.

ففي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون، جراء قصف استهدف منزلا بمخيم الشاطئ للاجئين.

وفي حي الشيخ رضوان شمال المدينة، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم مسن وسيدتان، إثر قصف استهدف شقة سكنية.

ووسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين – بينهم طفلتان – وأصيب آخرون، جراء قصف شقة سكنية في برج الصالحي بمخيم النصيرات.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد 5 فلسطينيين جراء غارة جوية استهدفت منزلا، أدت إلى اندلاع حريق في المكان.

كما استشهدت سيدة وطفلتها وأصيب آخرون، بغارة شنتها طائرة مسيرة على خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و158 شهيدا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.