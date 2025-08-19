"أعيدوهم الآن".. عائلات الأسرى تشن هجوماً على نتنياهو وتطالب بصفقة فورية

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أمس الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء مفاوضات فورية لإطلاق سراح ذويهم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة “دفعة واحدة”.

ونشرت العائلات بيانا، مساء الاثنين، ردا على تلقي إسرائيل موافقة من حركة “حماس” على صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت “حماس” والفصائل الفلسطينية أنها وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، قدم لها أمس الأحد من الوسيطين المصري والقطري.

بينما نقلت القناة 12 العبرية، في وقت سابق الاثنين، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، ادعاءه أن “حماس” وافقت الآن على الصفقة لأنها تسعى لمنع الجيش الإسرائيلي من دخول مدينة غزة، وأن تل أبيب تبحث حاليا رد الحركة.

كما نقلت عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بين الطرفين، أنه “ليس من المؤكد موافقة إسرائيل على صفقة جزئية، حتى في إطار خطة (المبعوث الأمريكي ستيف) ويتكوف التي تم إقرارها سابقا”.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى أن “الشعب يقف مع المختطفين (الأسرى بغزة) وسيعيدهم ولن يُسمح لنتنياهو بإفشال أي اتفاق آخر”.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وأوضحت العائلات أن الأسرى الأحياء “في وضع حرج والأموات قد يختفون إلى الأبد”، مضيفة أن “الوقت حان لإعادة الجميع إلى منازلهم وإنهاء هذا الكابوس”.

ولفتت إلى أن “ملايين الإسرائيليين خرجوا إلى الشوارع”، في إشارة إلى الإضراب الذي جرى أمس الأحد، بدعوة منها وشارك فيه أكثر من مليون شخص.

من جانبها، ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في وقت سابق الاثنين، أن مقترح الصفقة الجديد يشمل وقفا لإطلاق النار بقطاع غزة لمدة 60 يوما ويشمل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانًا، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن أيضًا البدء من اليوم الأول للتهدئة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم لإطلاق النار.

وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.