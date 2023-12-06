الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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أكسيوس عن مسؤول أمريكي: السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي "غير قادرة" على إدارة غزة

منذ 14 دقيقة
من آثار القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة (رويترز)

من آثار القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة (رويترز)

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تمكنه من إقناع الإسرائيليين بأنه يجب السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار بايدن إلى أنه عمل مع أشخاص داخل الحكومة وخارجها لمعرفة ماذا بعد غزة والحل الوحيد المتاح للصراع هو حل الدولتين.

في سياق متصل، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تريد تجنب فراغ الحكم والأمن بغزة بعد الحرب للحيلولة دون نهوض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرة أخرى.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل أصبحت تبدي استعدادا أكبر لمناقشة خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، رغم التباينات القائمة بينها وبين واشنطن خاصة في ما يتعلق بالدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية.

ونقل عن مسؤول أميركي قوله إن لا أحد يرى أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي قادرة على إدارة غزة رغم أنه لا بديل لها.

وذكر الموقع أن مستشاري نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بحثوا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين أهداف العمليات في غزة، وأطلعوهم على رؤية واشنطن للإعمار والحكم فيها، وأبلغوهم بالحاجة لخطة لتجنب عودة حماس للحياة بعد الحرب.

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