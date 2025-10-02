الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تدعو إسرائيل لضمان سلامة المشاركين في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

منذ 47 دقيقة
المانيا

المانيا

A A A
طباعة المقال

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن برلين حثّت إسرائيل على ضمان سلامة جميع الأشخاص الذين كانوا على متن قوارب “أسطول الصمود العالمي” المتجهة إلى قطاع غزة، والتي اعترضتها البحرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث: “نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية ودعوناها إلى الالتزام بالقانون الدولي والتصرف بشكل متناسب مع الموقف، وضمان حماية من كانوا على متن القوارب”، مشيرًا إلى أن هذه الحماية “تمّت بالفعل وفق ما هو معلوم لدينا”.

وأوضح أن السفارة الألمانية في تل أبيب تعمل على التواصل مع المواطنين الألمان الذين شاركوا في الأسطول

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: أمريكا تزود أوكرانيا بالمعلومات المخابراتية بانتظام
الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية، بينما يفر الفلسطينيون النازحون من شمال غزة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية، متجهين جنوباً بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية سكان مدينة غزة بالإخلاء إلى الجنوب، في وسط قطاع غزة في 25 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
مصادر فلسطينية: حماس ما زالت تجري مشاورات مع الفصائل والوسطاء
الشرطة البريطانية
هجوم بسكين قرب كنيس يهودي في مانشستر.. مقتل المهاجم وإصابة 4 أشخاص

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب