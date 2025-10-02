ألمانيا تدعو إسرائيل لضمان سلامة المشاركين في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن برلين حثّت إسرائيل على ضمان سلامة جميع الأشخاص الذين كانوا على متن قوارب “أسطول الصمود العالمي” المتجهة إلى قطاع غزة، والتي اعترضتها البحرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث: “نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية ودعوناها إلى الالتزام بالقانون الدولي والتصرف بشكل متناسب مع الموقف، وضمان حماية من كانوا على متن القوارب”، مشيرًا إلى أن هذه الحماية “تمّت بالفعل وفق ما هو معلوم لدينا”.

وأوضح أن السفارة الألمانية في تل أبيب تعمل على التواصل مع المواطنين الألمان الذين شاركوا في الأسطول