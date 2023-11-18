ألمانيا: لم نشهد أي إساءة في استخدام مساعداتنا الإنسانية للفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية الألمانية (السبت 18-11-2023) إنها راجعت بدقة مدفوعات المساعدات الإنسانية الموجهة للأراضي الفلسطينية دون أن تكتشف أي إساءة في استخدامها.

وقالت الوزارة “مراجعة المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين انتهت ولم يكن هناك أي خلل فيما يتعلق باحتمال وجود مساعدات غير مباشرة للمنظمات الإرهابية”.

وقدمت ألمانيا مساعدات إنسانية بقيمة إجمالية نحو 161 مليون يورو (175.6 مليون دولار) للسكان في الأراضي الفلسطينية.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم السبت نقلا عن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدمرة في غزة حال التوصل لوقف إطلاق نار هناك.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته عائدا من زيارة إلى برلين حيث أجرى محادثات مع قادة ألمان “في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار فسنفعل كل ما يلزم للتعويض عن الدمار الذي سببته إسرائيل”.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة (إيه خبر) عن أردوغان قوله “سنبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة في غزة وإعادة تشييد المدارس والمستشفيات ومرافق المياه والطاقة المدمرة”.