السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا: لم نشهد أي إساءة في استخدام مساعداتنا الإنسانية للفلسطينيين

منذ 9 دقائق
الخارجية الألمانية

الخارجية الألمانية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الألمانية (السبت 18-11-2023) إنها راجعت بدقة مدفوعات المساعدات الإنسانية الموجهة للأراضي الفلسطينية دون أن تكتشف أي إساءة في استخدامها.

وقالت الوزارة “مراجعة المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين انتهت ولم يكن هناك أي خلل فيما يتعلق باحتمال وجود مساعدات غير مباشرة للمنظمات الإرهابية”.

وقدمت ألمانيا مساعدات إنسانية بقيمة إجمالية نحو 161 مليون يورو (175.6 مليون دولار) للسكان في الأراضي الفلسطينية.

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم السبت نقلا عن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدمرة في غزة حال التوصل لوقف إطلاق نار هناك.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته عائدا من زيارة إلى برلين حيث أجرى محادثات مع قادة ألمان “في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار فسنفعل كل ما يلزم للتعويض عن الدمار الذي سببته إسرائيل”.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة (إيه خبر) عن أردوغان قوله “سنبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة في غزة وإعادة تشييد المدارس والمستشفيات ومرافق المياه والطاقة المدمرة”.

    المزيد من أخبار العالم

    الدكتور أنور بن محمد قرقاش
    أنور قرقاش: تصريحات نتنياهو بشأن وجود طويل الأمد في غزة "مثيرة للقلق"
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الجيش الروسي: قتلنا 75 جندياً أوكرانيا بقصف حول نهر دنيبرو
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    غزة تحت النار
    أردوغان: تركيا ستسعى لإعادة إعمار غزة إذا تم وقف إطلاق النار

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    نداءٌ عاجل من "الصحّة العالميّة": للاستعداد والاستجابة في لبنان
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تجهز على قوة إسرائيلية خاصة داخل مبنى في بيت حانون
    صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
    بشار الأسد يصدر عفواً عاماً ويخفف عقوبات الإعدام