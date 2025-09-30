أمريكا تبدأ ترحيل 400 إيراني بعد اتفاق نادر مع طهران

قال مسؤولأمريكي وآخر إيراني اليوم الثلاثاء إن المجموعة الأولى من حوالي 400 إيراني من المتوقع ترحيلهم من الولايات المتحدة بموجب حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة من المزمع وصولهم إلى قطر اليوم قبل أن يتوجهوا إلى طهران.

وذكر المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن المجموعة تتضمن مجرمين مدانين وأفرادا دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.

ويمثل ترحيل الإيرانيين لحظة استثنائية من التنسيق بين طهران وواشنطن رغم خلافها حول برنامج إيران النووي الذي تقول طهران إنه لأغراض مدنية بحتة، لكن تؤكد الولايات المتحدة أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية.

وقلل المسؤول الإيراني، الذي تحدث أيضا شريطة عدم نشر اسمه، من شأن فكرة إبرام اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة التي شاركت في الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران ومنشآتها النووية في يونيو حزيران. وقال المسؤول إن المسألة قنصلية، لا سياسية.

دعوة لاحترام حقوق الإيرانيين

أوضح حسين نوش آبادي مدير عام الشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة “تعتزم ترحيل نحو 400 إيراني، أغلبهم ممن دخول البلاد بصورة غير قانونية، بما يتماشى مع نهج الحكومة الأمريكية الجديد المناهض للهجرة”.

وقال نوش آبادي لوكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء “قرروا ترحيل 120 إيرانيا دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، معظمهم عبر المكسيك، كخطوة أولى”.

ودعا نوش آبادي واشنطن إلى احترام حقوق المهاجرين الإيرانيين في الولايات المتحدة.

وذكر أن المجموعة الأولى من المرحلين، والمكونة من 120 شخصا، ستصل إلى إيران خلال يوم أو يومين.

وقال المسؤول الأمريكي إن طائرة تستأجرها الولايات المتحدة أقلعت من ولاية لويزيانا أمس الاثنين ومن المزمع أن تصل إلى قطر في وقت متأخر اليوم حتى يتسنى نقل من تم ترحيلهم إلى رحلة متجهة إلى طهران.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

خطط ترامب للترحيل

ذكرت نيويورك تايمز، وهي أول من نشر خبر عمليات الترحيل، أن بعض الإيرانيين غادروا طواعية بعد بقائهم لأشهر في مراكز الاحتجاز،في حين لم يفعل آخرون الأمر نفسه.

وقال نوش آبادي “كان لدى بعض العائدين تصاريح إقامة، لكنهم أُدرجوا على القائمة لأسباب حددتها إدارة الهجرة الأمريكية. وبالطبع، تم الحصول على موافقتهم على العودة”.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل عدد قياسي من الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة دون صفة قانونية، معتبرا ذلك ضرورة عقب ما وصفه بارتفاع حالات العبور غير القانونية للحدود في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.

ومع ذلك، تواجه إدارته صعوبة في زيادة مستويات الترحيل رغم عثورها على طرق جديدة لنقل المهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية.

ورحّلت الولايات المتحدة في فبراير شباط 119 شخصا من دول مختلفة، منها إيران، إلى بنما في إطار اتفاقية بين البلدين.