أميركا تحثّ "إسرائيل" على "استخلاص الدروس" لحماية المدنيين في جنوب غزة

أكد مسؤول في البيت الأبيض اليوم الأحد أنّ على إسرائيل عدم تنفيذ عمليات قتالية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنوبي قطاع غزة، إلا بعد التفكير في سلامة المدنيين الفلسطينيين النازحين، ووضع ذلك في الاعتبار.

وأضاف نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس): “في حالة تنفيذ إسرائيل عمليات قتالية على الأرجح، بعضها في الجنوب، فإننا نرى.. أن لها الحق في ذلك”.

وأردف قائلًا: “نعتقد أن عملياتها لا ينبغي أن تمضي قدمًا حتى يُوضع هؤلاء الأشخاص، هؤلاء المدنيون، في الاعتبار خلال التخطيط العسكري.. سوف ننقل ذلك إليهم مباشرة وننقله لهم مباشرة”.

يشار إلى أنّ حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” احتجزت نحو 240 أسيرًا خلال هجومها المباغت على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

فيما تسبب الهجوم الإسرائيلي على القطاع في تدمير مساحات واسعة في الجزء الشمالي وتحويلها إلى أنقاض، بينما غادر نحو ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الجنوب.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 12300 شخص، بينهم خمسة آلاف طفل، استشهدوا من جراء القصف الإسرائيلي.

وحث فاينر “إسرائيل” على استخلاص الدروس من عملياتها العسكرية في شمالي قطاع غزة وتوفير حماية أكبر للمدنيين من خلال تقليص منطقة القتال وتحديد الأماكن التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها.

وطالبت سلطات الاحتلال أمس السبت، المدنيين المقيمين في بعض المناطق في جنوب غزة بالانتقال إلى أماكن أخرى في الوقت الذي تستعد فيه لشن هجوم من الشمال.

ويقول فلسطينيون إن الجنوب يتعرض لقصف إسرائيلي متكرر، مما يجعل الوعود الإسرائيلية بتوفير الأمن أمرًا سخيفًا.