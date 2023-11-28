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أميركا ترسل مواد طبية ومساعدات غذائية إلى المدنيين في غزة

منذ 15 دقيقة
معبر رفح

معبر رفح

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة نقلت جوا الثلاثاء أكثر من 54 ألف رطل من المواد الطبية والمساعدات الغذائية إلى مركز لوجستي إنساني في مصر لتسليمها للمدنيين في غزة.

وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان أن هذه هي الدفعة الأولى من بين ثلاث شحنات مقررة في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر للصحفيين الثلاثاء إن المجلس سيبدأ النظر في حزمة تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مشروع قانون للمساعدات حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين بشأن تمويل إجراءات أمن الحدود.

وقال شومر أيضا إنه سيناقش أمن الحدود الأمريكية مع الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

    المصدر :
  • رويترز

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