الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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أمير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع في غزة

منذ 29 ثانية
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة مباحثات في الدوحة بشأن مستجدات الأوضاع في غزة.

وحسب الديوان الأميري القطري، فإن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد خلال لقائه الرئيس الفرنسي أهمية مواصلة جهود ضمان العودة للتهدئة ووقف دائم لإطلاق النار بغزة.

كما أكد أيضا ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدوحة تأتي ضمن المساعي المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة.

وأكد أمير قطر -في منشور عبر حسابه على منصة إكس- على العمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، معربا عن أمله في أن يضطلع المجتمع الدولي بالدور المنوط به لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية.

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