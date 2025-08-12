الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
عربي

أوكرانيا: إرسال قوات إضافية لصد تقدم روسي بالقرب من بوكروفسك

منذ 52 دقيقة
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني الثلاثاء أنه يخوض قتالا “صعبا” بالقرب من مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا وأنه أرسل قوات إضافية لمنع تقدم مجموعات صغيرة من القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان إن قوات الجيش تصدت بالفعل لمجموعات حاولت تجاوز الخطوط الدفاعية الأوكرانية وألحقت بها الهزيمة، فيما تواصل الاشتباك مع مجموعات أخرى.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة على بلاده، قبل أيام فقط من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي دون تحديد الموقع “نرى أن الجيش الروسي لا يستعد لإنهاء الحرب. بل على العكس، يجري تحركات تشير إلى استعدادات لعمليات هجومية جديدة”.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

  • رويترز

