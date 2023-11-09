الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا.. البرلمان يخصص أكثر من نصف ميزانية 2024 لتقوية الجيش

منذ 44 دقيقة
البرلمان الأوكراني

البرلمان الأوكراني

A A A
طباعة المقال

وافق البرلمان الأوكراني (الخميس 9-11-2023) على ميزانية الدولة للعام المقبل في مسعى لتعزيز الجيش وقدراته الدفاعية مع دخول الحرب بين أوكرانيا وروسيا شهرها العشرين دون أن تلوح أي نهاية لها في الأفق.

ومن المقرر أن تبلغ إيرادات الميزانية 1.77 تريليون هريفنا (48.4 مليار دولار) بينما من المقرر أن يصل الإنفاق إلى 3.35 تريليون هريفنا. وقال مسؤولون حكوميون إن أوكرانيا ستواجه عجزا ضخما في الميزانية يبلغ نحو 43.58 مليار دولار في عام 2024.

وفي العام المقبل، من المقرر أن يتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي إنفاق الميزانية الأوكرانية لقطاع الدفاع لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا التي شنت غزوا واسع النطاق للأراضي الأوكرانية في فبراير شباط 2022.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال “حوالي 50 بالمئة من إجمالي إنفاقنا سيتم تخصيصه للدفاع والأمن في أوكرانيا إذ ستكون هناك زيادة في الأسلحة والمركبات والطائرات المسيرة والذخائر والصواريخ. ستذهب كل هريفنا من دافعي الضرائب إلى الجيش”.

وتخطط الحكومة لتحقيق نمو في الاقتصاد في العام المقبل وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 بالمئة بعد زيادة متوقعة بنحو 5 بالمئة هذا العام.

وفي العام الماضي، تراجع الاقتصاد الأوكراني بنحو الثلث بسبب فرار ملايين الأشخاص من الحرب وقصف المدن والبلدات وتدمير البنية التحتية الحيوية وتعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بشدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة
طوفان الأقصى
رئيس أركان الجيش الأمريكي يحذر من مخاطر طول أمد الحرب في غزة
عوائل فلسطينية تنزح من شمال غزة إلى الجنوب
طوفان الأقصى
مؤتمر باريس.. منظمات إغاثة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
ينس ستولتنبرغ
طوفان الأقصى
ستولتنبرغ: حلف الناتو يدعم فترات هدنة مؤقتة في حرب غزة

الأكثر قراءة

بنيامين نتنياهو
لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
صاروخ ياخونت الروسي
صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي