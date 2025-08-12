أوكرانيا تختبر بنجاح تقنية ستارلينك للاتصال المباشر

أعلنت شركة كييف ستار، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في أوكرانيا، الثلاثاء أنها أجرت بنجاح أول اختبار ميداني في أوروبا الشرقية لتكنولوجيا الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية التي تتيحها شركة ستارلينك التابعة للملياردير إيلون ماسك.

وقالت كييف ستار إن الاختبار التجريبي أُجري في منطقة جيتومير باستخدام تقنية ستارلينك للاتصال المباشر إلى الخلية، حيث تبادل الرئيس التنفيذي للشركة أولكسندر كوماروف ووزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيلو فيدوروف رسائل عبر الهواتف الذكية العادية.

وتهدف تقنية الاتصال المباشر إلى الخلية عبر الأقمار الصناعية إلى توفير اتصال يُعتمد عليه عندما تكون الشبكات الأرضية غير متوفرة، وهي ميزة مهمة لأوكرانيا التي تعاني من الحرب حيث تعطل الهجمات الروسية على البنية التحتية الاتصالات بشكل متكرر.

وتم تجهيز الأقمار الصناعية المستخدمة في هذه الخدمة بأجهزة توجيه إشارات شبكة (مودم) خلوية متطورة تعمل مثل الأبراج الخلوية في الفضاء وتبث الإشارات مباشرة إلى الهواتف الذكية على الأرض.

ويتجه مقدمو خدمات الاتصالات في أنحاء العالم إلى تكنولوجيا الأقمار الصناعية في محاولة لمحو وجود مناطق محرومة من الاتصالات، لا سيما في المناطق النائية حيث يكون نشر الشبكات الأرضية مكلف للغاية أو يواجه تحديات جغرافية كبيرة.

ووقعت ستارلينك المملوكة لشركة سبيس إكس صفقات مع شركات اتصالات في 10 دول لتقديم خدمة الاتصال المباشر إلى الخلية، ومن المقرر أن تصبح شركة كييف ستار أول مشغل يوفر هذه الخدمة في أوروبا.

وتخطط كييف ستار وستارلينك لإطلاق خدمة الاتصال المباشر إلى الخلية تجاريا في الربع الأخير من عام 2025، بدءا بخدمات المراسلة.

وقال كوماروف لرويترز في يوليو تموز إن بيانات النطاق العريض المتنقل عبر الأقمار الصناعية من المقرر أن تكون متاحة لجمهور أوسع في بداية عام 2026.

كما تجري شركة فيون، التي تمتلك كييف ستار، محادثات مع مزودي خدمات آخرين، بما في ذلك مشروع كويبر التابع لشركة أمازون، لتوسيع نطاق خدماتها عبر الأقمار الصناعية للأجهزة المحمولة خارج أوكرانيا.