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أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ كروز و29 طائرة مسيرة روسية

منذ ساعتين
من حرب أوكرانيا

من حرب أوكرانيا

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أعلن سلاح الجو الأوكراني، الثلاثاء، إسقاط صاروخ كروز و29 من إجمالي 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، والتي استهدف معظمها منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك.

وكانت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية قد قالت في وقت سابق إن الهجمات استمرت أكثر من ثلاث ساعات الليلة الماضية.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن الحطام المتساقط في مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد تسبب في نشوب حريق في شركة خاصة جرى إخماده بسرعة.

وأضاف عبر تطبيق تيليجرام أن أضرارا لحقت بمنشآت تصنيع في أحد المصانع بمدينة بافلوهراد مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده أيضا.

وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف إن 16 طائرة مسيرة أُسقطت فوق المنطقة الجنوبية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.

    المصدر :
  • رويترز

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