الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة روسية في هجوم خلال الليل

منذ ساعة واحدة
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، أنها دمرت ثماني طائرات مسيرة هجومية من أصل تسع أطلقتها روسيا خلال الليل.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو عن المكان الذي أصابته الطائرة التي لم يتم إسقاطها.

جاء الهجوم، الذي قالت القوات الجوية إنه تم شنه من الجنوب الشرقي، بعد يوم مما قال مسؤولون أوكرانيون إنه أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة منذ بدء الحرب.

وحذرت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة من أن روسيا ستستهدف البنية التحتية الحيوية في حملة جوية خلال الشتاء كما فعلت العام الماضي.

بالمقابل، أعلنت روسيا اليوم الأحد، أنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بطائرات مسيرة، مضيفة أنها أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة فوق مناطق متفرقة منها موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق منها موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك. وقال أليكسي ديومين حاكم منطقة تولا إن شخصا أصيب عندما اصطدمت طائرة مسيرة تم اعتراضها ببناية سكنية.

وذكر سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو “كانت هناك محاولة لشن هجوم كبير بطائرات مسيرة أثناء الليل”.

وقال مسؤولون روس إن عدة طائرات مسيرة أوكرانية أسقطت في عدة مناطق في منطقة موسكو.

وقالت صحيفة كوميرسانت إن رحلات الطيران أرجئت أو ألغيت في مطارات رئيسية في موسكو بسبب هجوم الطائرات المسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
مباحثات بين أوستن وغالانت حول تطورات "اتفاق الهدنة" في غزة
حافلات تحمل مواد إغاثية تدخل غزة - فرانس برس
غزة تحت النار
61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت حمولتها في غزة
جيش الإحتلال في الضفة الغربية
غزة تحت النار
الاحتلال يواصل التصعيد في جنين وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 6 بالضفة

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
غزة تحت النار
بعد صفقة تبادل الأسرى.. تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"
عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية