أوكرانيا تُسقط 5 مسيّرات جنوبًا.. وخاركيف تتعرّض لهجوم صاروخيّ

أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، أنّ صاروخًا روسيًا أصاب مبنى لإدارة الإطفاء في منطقة خاركيف الشمالية اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة ثمانية من رجال الإنقاذ على الأقل.

وقال كليمينكو في منشور على تطبيق “تلغرام”، إن الهجوم استهدف بلدة إيزيوم وضم المنشور صورًا للمبنى المدمر وسيارات الإطفاء.

وأضاف أنّ “المبنى و13 قطعة من المعدات تضررت أيضًا”، لكنه لم يذكر نوع الصاروخ المستخدم.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية، ناتاليا هومينيوك، إن خمس طائرات من أصل ست طائرات مسيرة دمرت، في موجتين من الهجمات بمُسيرات طراز شاهد التي شنتها روسيا خلال الليل على منطقتي ميكولايف وخيرسون الجنوبيتين.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: “للأسف، أصيب أحد أهداف البنية التحتية، واندلع حريق”، وأضافت أنه لم تقع إصابات.