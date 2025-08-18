أوكرانيا: مقتل 3 إصابة 17 في قصف روسي لمدينة خاركيف

رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى سكني أصيب بضربة جوية من طائرة مسيرة روسية، وسط هجوم روسيا على أوكرانيا، في خاركيف، أوكرانيا، 18 أغسطس 2025. رويترز

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الاثنين إن روسيا قصفت منطقة سكنية في خاركيف خلال الليل، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم رضيع وإصابة 17، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على كييف لقبول اتفاق سريع لإنهاء الحرب التي بدأتها موسكو.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، على تطبيق تيليغرام، إن هجوما بطائرات مسيرة، جاء بعد هجوم بصاروخ باليستي أمس، أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر عامين في وقت مبكر اليوم الاثنين.

وأضاف أن عدد المصابين جراء الهجوم على خاركيف “آخذ في الزيادة”.

وكتب إيهور تريخوف رئيس البلدية على تطبيق تيليغرام أيضا أن اثنين آخرين قتلا وأصيب 17 في الهجومين، من بينهم ستة أطفال أعمارهم بين ستة أعوام و17 عاما.

وأضاف في منشوره في وقت مبكر اليوم الاثنين “تم انقاذ امرأة من أسفل الأنقاض وهي على قيد الحياة”، وذكر أن من المحتمل وجود آخرين محاصرين تحت الأنقاض.

وكانت خاركيف، التي تقع في شمال شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود مع روسيا، هدفا لهجمات منتظمة بالطائرات المسيرة والصواريخ الروسية منذ بداية الحرب التي أطلقتها موسكو بغزو واسع النطاق في فبراير شباط 2022.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام إن الهجوم السابق على المدينة بصاروخ باليستي تسبب في تهشم نحو ألف نافذة، وأضافت أنه كان لا بد من إجلاء بعض السكان.

ورأى شهود من رويترز مسعفين يسعفون السكان في أحد الشوارع ورجال إنقاذ يتفقدون الأضرار في المباني السكنية.

وقالت السلطات المحلية إن شخصين أصيبا بجروح في القصف الجوي الروسي الموجه على منطقة سومي شمال شرق البلاد والذي ألحق أيضا أضرارا بعشرات المنازل السكنية على الأقل ومبنى مؤسسة تعليمية.

وقال أوليه هريهوروف، رئيس الإدارة المحلية في سومي على تطبيق تيليغرام “يواصل العدو استهداف البنية التحتية المدنية في منطقة سومي على نحو متعمد وغادر ليلا”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الأسلحة التي استخدمتها روسيا. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من موسكو. وينفي الطرفان استهداف المدنيين في غاراتهما، لكن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم، غالبيتهم العظمى من الأوكرانيين.

وكان الرئيس دونالد ترامب، الذي استضاف نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى إنهاء الحرب، قد حث كييف على عقد اتفاق مع موسكو، قائلًا “روسيا قوة كبيرة جدا، وهم ليسوا كذلك”.