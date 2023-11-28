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أوكرانيا: مقتل 4 أشخاص في قصف روسي على منازل

منذ ساعة واحدة
قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

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قال مسؤولون أوكرانيون إن قذائف روسية أصابت مبنى سكنيا ومنازل الثلاثاء مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن مبنى مكونا من خمسة طوابق تعرض لهجوم صباح اليوم في بلدة نيكوبول الجنوبية.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام “قُتل رجل يبلغ من العمر 63 عاما. وأصيبت امرأتان تبلغان من العمر 65 و63 عاما. ربما يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض”.

وقال ممثلو ادعاء في منطقة سومي إن قصفا روسيا دمر ما لا يقل عن خمسة منازل في تجمع سكني في الشمال على الحدود مع روسيا بعد ظهر اليوم.

وأضاف ممثلو الادعاء عبر تطبيق تيليجرام أنه جرى انتشال جثتين من تحت الأنقاض، في حين توفيت طفلة (سبع سنوات) في المستشفى بعد أن تعرضت السيارة التي كانت تستقلها لإطلاق نار. وأصيب ثلاثة أشخاص.

وتنفي روسيا تعمدها استهداف المدنيين على الرغم من مقتل كثيرين في ضرباتها الجوية المتكررة.

    المصدر :
  • رويترز

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