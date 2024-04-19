أوكرانيا: مقتل 8 وإصابة 25 في هجوم روسي على دنيبروبتروفسك

ذكر مسؤولون محليون صباح اليوم الجمعة 19\4\2024 أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 25 آخرين ولحقت أضرار بمرافق البنية التحتية الحيوية في هجوم صاروخي روسي كبير على منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم ألحق أضرارا بعدة طوابق من مبنى سكني وبمحطة قطار في دنيبرو عاصمة المنطقة، بينما دعا إلى تزويد بلاده بدفاعات جوية إضافية.

وأضاف زيلينسكي “يجب محاسبة روسيا على إرهابها، ويجب إسقاط كل صاروخ وكل طائرة مسيرة من طراز شاهد… العالم يستطيع أن يضمن ذلك، وشركاؤنا لديهم القدرات اللازمة”.

وزار الرئيس الأوكراني اليوم الجمعة كتيبة طبية من المظليين بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال على تطبيق تيليغرام”اليوم – منطقة دونيتسك. زرت مدافعينا الذين يخضعون للعلاج”.

وصرح وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم، اثنان منهم في دنيبرو وستة في حي سينيلنيكيفسكي بالمنطقة بالإضافة إلى تضرر أكثر من 12 منزلا.

وقال حاكم المنطقة سيرهي ليساك إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 من أصل 16 صاروخا وتسعة من أصل عشر طائرات مسيرة هاجمت المنطقة.

وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة إن روسيا استهدفت بنيتها التحتية عمدا في هذا الهجوم، مما أدى إلى إصابة بعض العمال. وأغلقت الشركة محطتها في دنيبرو وغيرت مسار القطارات المقرر أن تمر عبر المدينة.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتقول إن ضرباتها الجوية تستهدف “نزع سلاح” أوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 15 صاروخا، من بينها صاروخان كروز من طراز كيه.إتش-22، و14 طائرة مسيرة خلال الهجوم على البلاد اليوم الجمعة.

وفي واقعة أخرى، قالت أوكرانيا إنها أسقطت قاذفة استراتيجية روسية من طراز تو-22إم3 لأول مرة اليوم الجمعة لتدمر الطائرة الحربية القادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى تستخدم في مهاجمة المدن الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفة الاستراتيجية تحطمت في منطقة ستافروبول بجنوب روسيا على بعد مئات الكيلومترات من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا خلال عودتها إلى قاعدتها بعد تنفيذ مهمة قتالية.

وأضافت أن الحادث ناجم على ما يبدو عن خلل فني.

وبعد التصريحات الروسية، قال قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك إن كييف “دمرت” الطائرة الحربية.

وقال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني إن الطائرة الحربية كانت تشارك في هجوم بعيد المدى في أوكرانيا.