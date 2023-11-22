"أول خبر جيد منذ فترة طويلة".. الكرملين يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أشاد الكرملين الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووصفه بأنه “أول خبر جيد منذ فترة طويلة” في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال إن الهدن الإنسانية هي السبيل الوحيد لتعزيز الجهود من أجل التوصل لتسوية مستدامة.

فيما اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضًا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.