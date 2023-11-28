الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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إثر زيارته تل أبيب.. إيلون ماسك يعِد بارتداء "قلادة" تضامنًا مع "الرهائن" في غزة

منذ 19 دقيقة
إيلون ماسك (رويترز)

إيلون ماسك (رويترز)

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تلقى إيلون ماسك‭ ‬أثناء زيارته إلى “إسرائيل” بعد تعرضه لانتقادات بسبب منشور معادٍ لليهود على منصة “إكس” التي يمتلكها، قلادة رمزية من والد أحد الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، ووعد بارتدائها حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.

وتحمل القطعة المعدنية في القلادة التي تلقاها ماسك من مالكي شيم توف والد الرهينة عومر شيم توف عبارة “قلوبنا رهينة في غزة” وظهر ذلك في مقطع فيديو عن زيارة ماسك أصدره مكتب رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ أمس الإثنين.

ووضع ماسك القلادة حول رقبته. وفي وقت لاحق من أمس الإثنين كتب على منصة إكس “سأرتديها يوميًا حتى يتم إطلاق سراح أحبائكم”.

وترمز القلادة المنتشرة في “إسرائيل” إلى العملية المباغتة التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، واحتجزت خلاله 240 رهينة.

وأبدى ماسك في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني موافقته على منشور بأن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض، وقال إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية مؤامرة “الاستبدال العظيم” كان يقول “الحقيقة الفعلية”.

وبعد هذا المنشور، علقت شركات أميركية كبرى منها والت ديزني ووارنر برذرز ديسكفري وإن.بي.سي يونيفرسال الشركة الأم لكومكاست إعلاناتها مؤقتًا على منصة إكس، تويتر سابقًا.

وانتقد البيت الأبيض ماسك لما وصفه بأنه “ترويج بغيض للكراهية العنصرية والمعادية للسامية” والذي “يتعارض مع قيمنا الأساسية كأميركيين”.

    المصدر :
  • رويترز

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