إسرائيليون يرفعون صوتهم: لا لتجويع غزة.. افتحوا المعابر الآن

مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها رئيس الوزراء نتنياهو، في تل أبيب. رويترز

خرج مئات اليساريين الإسرائيليين، في تظاهرات مساء يوم أمس الأربعاء، قرب حدود قطاع غزة شمال قطاع غزة، احتجاجا على سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو بحق الفلسطينيين في القطاع.

ونشرت حركة “نقف معا” وهو تجمع يساري يضم يهودا وعربا من إسرائيل مقطع فيديو يوثق التظاهرة التي نظمتها قرب الحدود بالجانب الإسرائيلي، وظهرت في التسجيل رئيسة الحركة، رولا داوود، وهي تحمل كيسا من الطحين، في إشارة رمزية إلى رفض التجويع الإسرائيلي المفروض على غزة.

وقال ألون لي جرين، أحد مؤسسي الحركة، عبر منصة إكس، إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت نشاطهم الاحتجاجي قرب الحدود.

وأوضح أن المشاركين في التظاهرة دعوا إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفا و158 شهيدا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.