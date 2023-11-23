إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن في غزة لن يتم قبل الجمعة

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن إطلاق سراح الرهائن بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حماس لن يتم قبل يوم الجمعة 24\11\2023.

وأضاف في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن “المفاوضات من أجل إطلاق سراح أسرانا تتقدم وتستمر طوال الوقت”.

وأردف “بدء إطلاق سراح (الأسرى) سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة”.

هذا وأعلنت دولة قطر فجر الأربعاء 22\11\2023 نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، على أن يتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وكان من المفترض أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ اليوم الخميس، لكن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال إن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة لن يبدأ قبل الجمعة. وأكد أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين مستمرة وتشهد تقدما.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون إن الأطراف تعمل على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية لاتفاق الهدنة بغزة، معربة عن أملها في أن يبدأ تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة صباح غد الجمعة.