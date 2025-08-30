السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
إسرائيل تتأهب في غزة.. والصليب الأحمر يحذر من الإخلاء الجماعي

منذ 8 دقائق
مخيم للخيام يؤوي الفلسطينيين الذين شردتهم الهجمات العسكرية الإسرائيلية، في مدينة غزة، 8 أغسطس 2025. رويترز

بعد ليلة ساخنة في حي الزيتون جنوب شرقي غزة، عاد الهدوء الحذر إلى القطاع بعد ساعات عنيفة من القصف الإسرائيلي والحزام الناري.

فيما تصاعدت أعمدة الدخان، وسط الدمار في مناطق عدة بالقطاع، السبت 30\8\2025.

أتى ذلك، وسط استعداد للجيش الإسرائيلي لإخلاء سكان مدينة غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

فيما أكد مصدر أمني إسرائيلي أن “البنى التحتية” باتت جاهزة لتحريك سكان غزة، مقدراً مغادرة نحو 10 آلاف فلسطيني.

في المقابل، شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن الإخلاء الجماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة “مستحيل”.

كما حذرت في بيان من تلك الخطط الإسرائيلية في ظل الظروف الحالية التي تخيم على المدينة والقطاع الفلسطيني.

وكانت القوات الإسرائيلية أعلنت، أمس الجمعة 29\8\2025، أن مدينة غزة خارج نطاق أي هدنة إنسانية، مصنفة إياها منطقة قتال خطيرة.

كما أكدت أن المرحلة الأولية من الهجوم على المدينة المكتظة بالسكان بدأت، متوعدة بعدم التراجع و”الضرب بقوة دون تردد”، وفق تعبيرها.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كان وافق في 21 أغسطس (آب) الجاري، على ما أسماها “عربات جدعون 2” الرامية لاحتلال مدينة غزة بالكامل، بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق عملية عسكرية موسعة في حي الزيتون، امتدت إلى حي الصبرة المتاخم له جنوبي مدينة غزة.

