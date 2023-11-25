إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم اليوم السبت

قال مسؤولون إن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر أن تفرج عنهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة (السبت 25-11-2023)، بعد إطلاق سراح 24 رهينة خلال اليوم الأول من هدنة مقررة لمدة أربعة أيام أمس الجمعة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وعدت حكومته بالعمل على إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يراجعون القائمة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه تم نقل الرهائن المفرج عنهم، ومن بينهم نساء وأطفال إسرائيليون وعمال مزارع تايلانديون، إلى خارج غزة وتسليمهم إلى السلطات المصرية عند معبر رفح الحدودي، برفقة ثمانية موظفين من الصليب الأحمر في موكب من أربع سيارات. وبعد ذلك تم نقلهم إلى إسرائيل لإجراء فحوصات طبية ولم شملهم مع أقاربهم.

وقالت قطر، التي لعبت دور الوسيط في اتفاق الهدنة، إنه تم إطلاق سراح 13 إسرائيليا، بعضهم يحمل جنسية أخرى، بالإضافة إلى عشرة تايلانديين وفلبيني من عمال المزارع الذين كانوا يعملون في جنوب إسرائيل عندما تم احتجازهم كرهائن. وفي المقابل تم إطلاق سراح تسعة وثلاثين من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومن بين الرهائن الإسرائيليين الذين تم تحريرهم أربعة أطفال برفقة أربعة من أفراد عائلاتهم، وخمس نساء مسنات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة وإن وقف القتال يمثل فرصة حاسمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وهذه الهدنة هي أول توقف في الحرب التي اندلعت قبل سبعة أسابيع.

ورفض بايدن التكهن بالمدة التي ستستغرقها الحرب بين إسرائيل وحماس. وعندما سُئل في مؤتمر صحفي عن توقعاته، قال بايدن إن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس هو مهمة مشروعة ولكنها صعبة.

وأضاف “لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 196 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، تم تسليمها عبر معبر رفح أمس الجمعة، وهي أكبر قافلة مساعدات إلى غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل والقصف الإسرائيلي للقطاع ردا على ذلك. وأضافت أن نحو 1759 شاحنة دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر تشرين الأول.

* “ليس هناك فرح حقيقي”

ووفقا للإحصائيات الإسرائيلية، قتل مقاتلو حماس 1200 شخص في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول واحتجزوا حوالي 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، أمطرت إسرائيل القطاع الذي تحكمه حماس بالقنابل، مما أسفر عن مقتل حوالي 14 ألفا من سكان غزة، حوالي 40 بالمئة منهم من الأطفال، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

وفر مئات الآلاف من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، بما في ذلك معظم سكان النصف الشمالي من القطاع.

وبعد أن خضع الرهائن الإسرائيليون المفرج عنهم لفحوصات طبية أولية وتم نقلهم للم شملهم مع عائلاتهم، قالت السلطات الطبية إنهم يبدون في حالة بدنية جيدة ويخضعون لمزيد من الفحوصات.

وفي المقابل تم إطلاق سراح 24 أسيرة فلسطينية و15 قاصرا. وقال شهود إنه في ثلاث حالات على الأقل، قبل إطلاق سراح السجناء، داهمت الشرطة الإسرائيلية منازل عائلاتهم في القدس. وامتنعت الشرطة عن التعليق.

قالت سوسن بكير، والدة الأسيرة الفلسطينية مرح بكير (24 عاما)، التي حكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهم الاعتداء باستخدام سكين في عام 2015 “ليس هناك فرح حقيقي، حتى هذا الفرح القليل الذي نشعر به ونحن ننتظر”. وشوهدت الشرطة الإسرائيلية وهي تداهم منزلها في القدس قبل إطلاق سراح ابنتها.

وقالت “ما زلنا خائفين من الشعور بالسعادة، وفي الوقت نفسه، لا يمكننا أن نكون سعداء بسبب ما يحدث في غزة”.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن إطلاق سراح العمال التايلانديين، وجميعهم رجال، لا علاقة له بمحادثات الهدنة ويتبع مسارا منفصلا بوساطة مصرية وقطرية.

وقال الجانبان إن الحرب ستستأنف بمجرد انتهاء الهدنة.