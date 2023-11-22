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إسرائيل تتوقع استعادة أول رهائن محتجزين في غزة غداً

منذ 33 دقيقة
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لراديو الجيش إن إسرائيل تتوقع استعادة أول رهائن تحررهم حماس من قطاع غزة بموجب اتفاق تم بوساطة خارجية غدا الخميس 23\11\2023.

ورفض الوزير في مقابلة اليوم الأربعاء 22\11\2023 تأكيد تقرير أفاد بأن العملية ستبدأ في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

هذا وأشاد الكرملين الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووصفه بأنه “أول خبر جيد منذ فترة طويلة” في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال إن الهدن الإنسانية هي السبيل الوحيد لتعزيز الجهود من أجل التوصل لتسوية مستدامة.

فيما اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على هدنة لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح المحتجزين الخمسين مقابل 150 امرأة وطفلًا فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس إن اتفاق الهدنة سيسمح أيضًا بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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