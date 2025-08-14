إسرائيل ترفض الموافقة على أي هدنة انسانية.. ومساعي الوسطاء مستمرة!

جنود إسرائيليون في منطقة تل السلطان، محافظة رفح، غزة، 2 أبريل 2025. رويترز

رغم القصف الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من عام ونص على قطاع غزة، لاتزال مساعي الوسطاء المصريين من أجل وقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة.

بالعودة إلى المستجدات كشفت مصادر لـ “العربية” اليوم الخميس 14\8\2025 أن الجانب الإسرائيل رفض الموافقة على أي هدنة انسانية.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط سلسلة من الازمات الإنسانية التي تلاحق سكان القطاع منذ شهر آذار الماضي بعد الحصار الكبير الذي منع دخول المساعدات والمستلزمات الغذائية والطبية فيما تدهور الوضع الصحي بشكل كبير.

من زاوية آخرى أوضحت المصادر أن ” الوسطاء اقترحوا على إسرائيل هدنة 48 ساعة في غزة، لكنها رفضت وأبدت تحفظها.

في حين أكدت أن وفد حماس الذي يتواجد في القاهرة منذ أيام، وافق على تلك الهدنة.

إلا أن المصادر أشارت إلى أن الضغوط مستمرة من الوسطاء على إسرائيل من أجل الموافقة على هدنة انسانية.

بالتزامن عقد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنيا، اجتماعاً في الدوحة مع رئيس الحكومة ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خصص لبحث إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين “حماس” وإسرائيل بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”.

في حين كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن بارنيا طلب من الجانب القطري إبلاغ حماس أن “احتلال غزة” ليس مجرد تهديد، بل قرار جدي، وفق ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية.