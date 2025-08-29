الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
إسرائيل تستثني مدينة غزة من قرار تعليق العمليات العسكرية الإنسانية

منذ 43 دقيقة
الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة-الأناضول

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتبارا من اليوم الجمعة لن يسري تعليق للأنشطة العسكرية لأسباب إنسانية، أعلنه في بعض المناطق، على مدينة غزة لأنها “تشكل منطقة قتال خطيرة”.

ووافق مجلس الوزارء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وأعلنت إسرائيل الشهر الماضي تعليقا للعمليات العسكرية لعشر ساعات يوميا في أجزاء من قطاع غزة وفتح ممرات جديدة للمساعدات مع تنفيذ الأردن والإمارات عمليات إسقاط جوي للإمدادات على القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه “سيواصل دعم الجهود الإنسانية إلى جانب المناورات والعمليات الهجومية الجارية ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة من أجل حماية دولة إسرائيل”.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، ترفضها الحكومة، بسبب الأزمة الإنسانية في غزة. وتوقفت المحادثات غير المباشرة الرامية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة دون اتفاق في الأفق.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا نهاية للحرب حتى يتم نزع سلاح حماس.

    المصدر :
  • رويترز

