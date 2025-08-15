الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
إسرائيل تستخدم الروبوتات المتفجرة في خان يونس.. وتوسع عملياتها جنوب غزة

منذ ساعتين
مشاهد الدمار في خان يونس جنوب قطاع غزة. 19/11/2024. رويترز

تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع خلال الساعات الماضية، فيما وضع الجيش الإسرائيلي خطة تفصيلية لاحتلال مدينة غزة على مراحل.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن الجيش الإسرائيلي استخدم روبوتات لتفجير منازل في خان يونس.

كما أشار إلى أن ألسنة النار شوهدت ترتفع من بعض تلك المنازل، مضيفا أن القوات الإسرائيلية عدة مواقع جنوب القطاع.

اجتماع القاهرة
تأتي تلك التطورات الميدانية، بينما تتفاقم الأزمة الانسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وسط شح المساعدات الغذائية وتنامي نقص التغذية.

كما تأتي مع استمرار مساعي الوسطاء من أجل التوصل إلى هدنة انسانية أو وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، دون نتائج تذكر حتى الآن.

وكانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، أكدت أمس أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي وقف إطلاق النار ، معلنة تجاوبها الكامل مع مبادرات ومقترحات الحل بما يحقق متطلباتها بانسحاب الجيش الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع، فضلا عن ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فورا بشكل آمن ودون عوائق.

في حين أفادت مصارد إسرائيلية بأن الجانب الإسرائيلي طلب من الوسطاء القطريين ابلاغ حماس، “ألا صفقة جزئية بعد الآن، بل اتفاق كامل يشمل غطلاق كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة”.

    المصدر :
  • العربية

