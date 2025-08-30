إسرائيل تستعد لإخلاء غزة وإرسال عربات قتالية.. الصليب الأحمر يحذر

سادت أجواء من الهدوء الحذر في مدينة غزة، خاصة في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، عقب ساعات من القصف الإسرائيلي المكثف واستخدام الحزام الناري.

فيما تصاعدت أعمدة الدخان، وسط الدمار في مناطق عدة، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم السبت.

أتى ذلك، وسط استعداد للجيش الإسرائيلي لإخلاء سكان مدينة غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

“مغادرة نحو 10 آلاف”

فيما أكد مصدر أمني إسرائيلي أن “البنى التحتية” باتت جاهزة لتحريك سكان غزة، مقدراً مغادرة نحو 10 آلاف فلسطيني.

في المقابل، شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن الإخلاء الجماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة “مستحيل”.

كما حذرت في بيان من تلك الخطط الإسرائيلية في ظل الظروف الحالية التي تخيم على المدينة والقطاع الفلسطيني.

وكانت القوات الإسرائيلية أعلنت، أمس الجمعة، أن مدينة غزة خارج نطاق أي هدنة إنسانية، مصنفة إياها منطقة قتال خطيرة.

كما أكدت أن المرحلة الأولية من الهجوم على المدينة المكتظة بالسكان بدأت، متوعدة بعدم التراجع و”الضرب بقوة دون تردد”، وفق تعبيرها.

“عربات جدعون 2”

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كان وافق في 21 أغسطس (آب) الجاري، على ما أسماها “عربات جدعون 2” الرامية لاحتلال مدينة غزة بالكامل، بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق عملية عسكرية موسعة في حي الزيتون، امتدت إلى حي الصبرة المتاخم له جنوبي مدينة غزة.

في حين تصاعدت التنديدات الأممية والدولية، وسط تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من كارثة تحدق بالمدينة، وسط تردي الأوضاع وتفاقم المجاعة في القطاع.