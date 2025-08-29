إسرائيل تستهدف منازل وخيام نازحين في القطاع وتوقع 21 شهيداً

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح السوم الجمعة، سلسلة غارات جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط 26 شهيدا، إضافة إلى عشرات المصابين، وفق مصادر في مستشفيات غزة.

ففي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد اثنين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون، كما أفادت المصادر باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

كما انتشلت الطواقم الطبية 4 شهداء و3 مصابين من خيمة للنازحين استهدفتها غارة إسرائيلية في منطقة السودانية قرب مستشفى حمد، شمال غرب مدينة غزة.

وأسفر قصف مدفعي عن إصابات في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بالتزامن مع غارات على مناطق متفرقة من القطاع.

وفي المحافظة الوسطى، أفادت المصادر الطبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما ذكرت المصادر أن 3 شهداء ومصابا واحدا بإصابة خطيرة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، عقب استهداف طائرات مسيّرة مجموعة من المزارعين في أرض “أبو سلطان” شرق المدينة.

وفي مخيم البريج وسط القطاع استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل في المخيم فجر اليوم.

وفي مدينة خان يونس، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بعد قصف طائرات إسرائيلية مسيّرة خيام نازحين في منطقة المواصي غربي المدينة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب محور “نتساريم” وسط القطاع، في حين توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم شرق دير البلح، في حي التلباني، بمشاركة جرافة عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف وقذائف مدفعية متفرقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد 71 مواطنا وإصابة 339 يوم أمس الخميس، جراء ارتكاب الجيش الإسرائيلي عددا من المجازر بحق النازحين والمجوّعين بالقطاع.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قال -خلال جولة ميدانية في قطاع غزة برفقة قادة الألوية- إن جهود الجيش تتركز الآن على توسيع العملية في مدينة غزة، وأضاف أن العمليات مستمرة، وأن الجيش ملتزم بما سماها “هزيمة حماس” وإعادة المحتجزين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 62 ألفا و966 شهيدا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيا، بينهم 121 طفلا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حتى يوم أمس الخميس.