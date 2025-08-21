إسرائيل تطالب المستشفيات في شمال غزة بإعداد خطط إجلاء و"صحة غزة" ترفض

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ إبلاغ الطواقم الطبية ومنظمات الإغاثة في شمال غزة بضرورة الشروع في إعداد خطط إجلاء، تمهيدا لعملية عسكرية للسيطرة على المدينة.

وجاء في البيان الصادر عن الجيش أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أبلغوا هذا الأسبوع “المسؤولين في القطاع الطبي والمنظمات الدولية في شمال قطاع غزة من أجل الاستعداد لإجلاء السكان إلى جنوب القطاع”.

من جهتها رفضت وزارة الصحة في غزة أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات الواقعة في مدينة غزة نحو جنوب القطاع. وأعربت في بيان “عن رفضها لأية خطوة من شأنها تقويض ما تبقى من النظام الصحي بعد عملية التدمير الممنهج التي قامت بها (إسرائيل)”، مناشدة المؤسسات الدولية والأممية “حماية ما تبقى من النظام الصحي وتوفير كل الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح”.

وشددت الوزارة على أهمية تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين في كل أماكن تواجدهم “كحق كفلته كل الشرائع”.

يأتي ذلك فيما وسع الجيش الإسرائيلي عملياته على مشارف مدينة غزة، وذلك في إطار خطة احتلال المدينة وسط قصف جوي عنيف، ومن المقرر أن تعرض خطة احتلال مدينة غزة اليوم على الحكومة الإسرائيلية للموافقة عليها، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وشهد حيا الزيتون والصبرة أعنف الهجمات، مع توغل الدبابات الإسرائيلية، فيما شنت القوات قصفا مكثفا على جباليا.

في الأثناء، عبر سفير أميركا في إسرائيل، مايك هاكابي، عن قلق واشنطن من عملية إسرائيل في غزة والتي قد تعرض حياة المحتجزين للخطر.

وقال هاكابي في مقابلة مع “العربية إنجليزي” إن إسرائيل تشعر بضغط ضرورة اتخاذ إجراء حاسم بعد نشر حماس لفيديوهات الرهائن.

وتعليقا على خطة فصل شمال الضفة الغربية عن الجنوب، أشار هاكابي إلى أن خطة “إي 1” لتقسيم الضفة لا تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وهي رد فعل على قرار الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال هاكابي إنه لا توجد رغبة لدى واشنطن حاليا لدعم حل الدولتين، وهو ليس أولوية، وأن اللوم يقع على الفلسطينيين في فشل حل الدولتين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالتي وفاة جديدتين، بسبب التجويع وسوء التغذية في القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 271 ضحية، من بينهم 112 طفلا.

وأقرت إسرائيل الأربعاء خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، واستدعت 60 ألف جندي احتياط وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليوني نسمة.

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1219 شخصا، وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في قطاع غزة عن استشهاد 62,122 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.