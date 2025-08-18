إسرائيل تعلن تفاصيل خطتها للسيطرة الكاملة على غزة.. بدء التوغل البري 7 أكتوبر

بينما تواصل إسرائيل الحرب على غزة، بدأت تتوارد الأنباء حول تفاصيل خطة تل أبيب لاحتلال القطاع، وذلك بعد أن أقر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الخطة في اجتماع أمس الأحد. ومن المقرر أن يعرض تلك الخطة غدا الثلاثاء على وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال زامير، خلال زيارته القيادةَ الجنوبية في غزة، إن المرحلة التالية من عملية “عربات غدعون” ستنطلق قريبا وفقا لعملية استراتيجية مدروسة ومتوازنة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم كل إمكانياته برا وبحرا وجوا لتوجيه ضربات قوية لحماس.

خطة احتلال غزة

يذكر أن خطة احتلال غزة مخصصة لحصار واقتحام المناطق القليلة من القطاع التي لم تُدمر بالكامل والتي تُشكّل حوالي 25% من مساحته.

ومن المتوقع أن يرسل الجيش قوات برية إلى محافظتي غزة والشمال أولا لعزلهما مجدداً عن باقي مناطق القطاع، ليبدأ بعدها الاقتحام من محاور عدة.

وكذلك من المرجح أن يبدأ التوغل البري إلى قلب مدينة غزة أن في السابع من أكتوبر المقبل، مع ترجيحات استمراره لأربعة أو خمسة أشهر، علما بأن نحو مليون فلسطيني موجودين وسط مدينة غزة وغربها.

وسيشارك في هذه العملية، وفق هيئة البث الإسرائيلية، 4 فرق عسكرية على الأقل، تمثل مزيجا من الألوية الدائمة وقوات الاحتياط المعبأة.

وتشمل قائمة الألوية المنتظر مشاركتها في هذه العملية لواء غولاني ولواء غفعاتي، وكلاهما من سلاح مشاة النخبة، إضافة إلى لواء المظليين المدرب على القتال في المناطق الحضرية وألوية المدرعات المجهزة بدبابات ميركافا ووحدات الهندسة القتالية المتخصصة في اختراق التحصينات ومكافحة الأنفاق.

هذا وتعتزم إسرائيل استدعاء ما بين 80 إلى 100 ألف من جنود الاحتياط لديها لدعم العمليات الموسعة في غزة.

السيطرة على 75% من القطاع

ومع اقتراب الحرب من عامها الثاني، واحتدام المعارك بين إسرائيل وحركة حماس، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على حوالي 75% من غزة.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 86% من غزة يقع ضمن المنطقة العسكرية الإسرائيلية أو تحت أوامر الإخلاء.

أما الجزء الرئيسي الخارج عن السيطرة الإسرائيلية فهو شريط ساحلي يمتد من مدينة غزة شمالًا إلى خان يونس جنوبًا، وقد تكدّس العديد من سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، في خيام وملاجئ مؤقتة وشقق في تلك المنطقة.

ومن خلال خطة احتلال غزة، يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب معتمدا على 5 مبادئ، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وإعادة المحتجزين، ونزع سلاح غزة، وإقامة سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة.