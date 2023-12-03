إسرائيل تنشر أسماء جنودها القتلى في غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسماء ورتب عدد من كبار ضباطه الذين قتلوا في الحرب الجارية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذكر من بين القتلى 4 برتبة عقيد و6 برتبة مقدم.

والقتلى هم:

-العقيد أساف حمامي (41 عاما)، قائد لواء الجنوب في فرقة غزة، قتل في هجوم السابع من اكتوبر/تشرين الأول وجثته محتجزة بغزة.

-العقيد يوناتان شتاينبرغ (42 عاما)، قائد لواء ناحال، قتل في تبادل إطلاق نار قرب كرم أبو سالم.

-العقيد ليئون بار وهو ضابط كبير في فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

-العقيد روعي يوسف ليفي (44 عاما)، قائد الوحدة المتعددة الأبعاد.

-المقدم ساهار تسيون مخلوف (33 عاما)، فرقة غزة قائد كتيبة اتصال.

-المقدم يوناتان تسور (33 عاما)، قائد كتيبة في لواء جولاني.

-المقدم إيلي جينسبيرغ، (42 عاما)، ضابط في وحدة الكوماندوز البحرية “هشايطيت-13” من وحدات النخبة، خدم في آخر منصب له قائدا لمدرسة مكافحة الإرهاب.

-المقدم عليم عبد الله، (40 عاما)، نائب قائد اللواء 300، قُتل في مواجهة على الحدود مع لبنان.

-المقدم ميدان يسرائيل (35 عاما)، قائد إمداد القيادة في القيادة الجنوبية.

-المقدم سلمان حبقة (33 عاما)، قائد الكتيبة 53، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق مقتل ضابط من اللواء السابع فجر السبت 3\12\2023 خلال المعارك الدائرة وسط قطاع غزة، كما أعلن مقتل جندي من لواء النحال متأثرا بإصابته خلال معارك في شمال غزة منتصف الشهر الماضي.

ووفقا لآخر حصيلة، فقد قتل من الجيش الإسرائيلي 398 جنديا وضابطا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتبث كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باستمرار مشاهد فيديو تظهر استهداف دبابات ومدرعات وناقلات جند إسرائيلية في قطاع غزة، وأظهر آخر فيديو بثته أمس تدمير دبابة ميركافا بشكل كامل ومقتل طاقمها المكون من 10 جنود إسرائيليين.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن حركة حماس تتفوق على جيش الاحتلال في معرفتها بمنطقة المعارك وسيطرتها عليها.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يجمع المعلومات لتحسين عملياته على الأرض مشيرا إلى أن حماس تمتلك قدرات مركبة ومعقدة تحت الأرض، ومنها تنطلق هجماتها على إسرائيل، بما في ذلك امتلاك الصواريخ والقدرة على إطلاقها.