إسرائيل تهدم بنك البذور بالخليل.. حرب مفتوحة على السيادة الغذائية الفلسطينية

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منشآت فلسطينية، من بينها وحدة إكثار تابعة لبنك البذور الفلسطيني، وذلك في منطقة جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال فؤاد أبو سيف، مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، المسؤول عن بنك البذور، إن تلك المنشآت تستخدم كمخازن للمواد والمعدات الخاصة بوحدة الإكثار، التي تُعد جزءًا جوهريًا من عمل بنك البذور في حفظ وإكثار البذور البلدية.

واعتبر أبو سيف، في حديثه للأناضول: أن ما جرى يعد “استهدافًا مباشرًا لمحاولات الشعب الفلسطيني استعادة قراره الزراعي والغذائي، وتقويضًا متعمدًا للجهود المجتمعية الهادفة إلى حماية التنوع البيولوجي والمحاصيل البلدية (المحلية) الأصيلة”.

وأوضح أن “بنك البذور من أهم المبادرات الفلسطينية لحفظ وحماية الأصول الوراثية، وتحديدا البذور البلدية كموروث ثقافي، وكموروث يعزز قدرة الفلسطينيين على توفير غذائهم، وتأكيد السيادة على البذور البلدية وصولًا للسيادة على الغذاء”.

وأشار أبو سيف، إلى أن “بنك البذور في الخليل هو البنك الوحيد الموجود في الضفة الغربية، ويحتوي على أكثر من 70 صنفًا من البذور البلدية الأصيلة، التي لم يعد جزء كبير منها موجودا في أي مكان آخر بالضفة”.

ولفت إلى أن اتحاد لجان العمل الزراعي قام بإنشاء البنك في 2010، ومنذ ذلك الوقت والبنك يتوسع ويصل إلى أعداد أخرى من المزارعين والأسر الفلسطينية.

وأوضح أبو سيف، أن فكرة بنك البذور موجودة في معظم دول العالم، وتهدف إلى حفظ البذور البلدية للدولة لتستفيد منها الأجيال القادمة، خاصة مع تغيرات المناخ وانتشار الحروب والصراعات والأوبئة.

وأضاف أن بنك البذور يحمي النظام الزراعي للدولة، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

واتحاد لجان العمل الزراعي (غير حكومي)، منظمة فلسطينية أسسها عام 1986 علماء زراعة، مع التركيز على سيادة الغذاء وتمكين الفلاحين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة من خلال إطار تنموي تحرري مستدام قائم على المجتمع، وفق ما ذكره موقع الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وبموازاة حرب الإبادة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم. بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1011 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.