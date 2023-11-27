"إشكاليات كبيرة" في قائمة المحتجزين الرابعة.. وقطر على خطّ الوساطة!

عناصر من الصليب الأحمر الدولي مع عنصر من كتائب "القسام" خلال عملية تبادل الأسرى في غزة (رويترز)

على وقع المحادثات الجارية لتمديد الهدنة في غزة التي دخلت يومها الأخير اليوم الإثنين، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلم قائمة المحتجزين لدى “حماس” المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة، مشيرًا إلى وجود إشكاليات كبيرة في القائمة ومفاوضات مكثفة لتغييرها.

بدورها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أنّ “قطر تعمل على حل مشكلة تتعلق بأسماء الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم في الدفعة الرابعة”.

وذلك بعد أن ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن إسرائيل تسلمت قائمة من 11 اسمًا للإفراج عنهم اليوم، فيما قالت “هيئة البث الإسرائيلية” إنه لا تأكيد حتى الآن على تسلم قائمة المقرر الإفراج عنهم اليوم.

بدوره أفاد مصدر مطلع لرويترز، أنّ “إسرائيل وحماس عبرتا عن مخاوف بشأن قوائم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم”، مشيرًا إلى أنّ الوسطاء القطريين يعملون مع الطرفين لحل القضايا وتجنب حدوث تأخير.

وكان نتنياهو قد أبدى في وقت سابق أمس، ترحيبه باحتمال إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية في غزة بكل قوة في نهاية الهدنة.

بالمقابل، أعلنت حركة حماس أنها تسعى إلى تمديد هدنة الأربعة أيام مع الاحتلال الإسرائيلي، في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين، كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

وفي السياق، أكدت مصادر إسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي اجتمع أمس وبحث استمرار عملية إطلاق سراح الرهائن وتمديد الهدنة. كما قالت المصادر إن تل أبيب توافق على تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 محتجزين يوميًا.