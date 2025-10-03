الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة 5 من أفراد الأمن في اشتباكات باحتجاجات تضامناً مع أسطول الصمود بجنيف

منذ 54 دقيقة
الشرطة السويسرية

الشرطة السويسرية

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة السويسرية، اليوم الجمعة “إن خمسة من أفراد الأمن أصيبوا خلال اشتباكات في جنيف أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاج لدعم أسطول الصمود الي كان يتجه لغزة واعترضته إسرائيل”.

وتحول الاحتجاج الذي كان سلميا في البداية وشارك فيه حوالي ثلاثة آلاف شخص وأوقف حركة المرور في وسط المدينة، في وقت متأخر من أمس الخميس عندما اقترب المحتجون من أحد الجسور.

وتعد مثل هذه المواجهات نادرة الحدوث في سويسرا رغم اكتساب الاحتجاجات المؤيدة لغزة زخما.

وأثار اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود احتجاجات في جنيف وزوريخ وبرن وكذلك في إيطاليا وكولومبيا.

وأظهرت لقطات مصورة جرى مشاركتها مع رويترز من جنيف رش المياه على المحتجين وإطلاق القنابل المضيئة وسط الحشود وقيام شرطة مكافحة الشغب بإبعاد المتظاهرين.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الجمعة إنها اعتقلت شخصا واحدا وأن التحقيقات مستمرة بعد إصابة خمسة من أفراد الأمن.

وقال متحدث باسم الشرطة أمس الخميس إنه جرى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه للسيطرة على الاحتجاجات وأن المحتجين كانوا يلقون الأشياء ويلحقون أضرار بالممتلكات.

واعترضت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع حوالي 40 قاربا ضمن أسطول الصمود الذي كان يحاول اختراق الحصار البحري المفروض على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وحملت القوارب أكثر من 450 ناشطا أجنبيا من بينهم بعض المواطنين السويسريين والناشطة السويدية جريتا تونبري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم نحو غزة، مع قوارب أخرى من تونس، كجزء من مبادرة دولية للمساعدة الإنسانية لكسر الحصار البحري الإسرائيلي وتسليم الإمدادات الحيوية للفلسطينيين، في ميناء بيزرت، تونس، 13 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
منظمو أسطول الصمود: إسرائيل اعترضت آخر قواربنا
الفاو: أسعار الأغذية العالمية تنخفض خلال سبتمبر
علم إندونيسيا
إندونيسيا.. تأكيد مقتل 9 طلاب في انهيار مدرسة إسلامية

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
الشيخ نعيم قاسم
هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
عرض مقطع فيديو مزيف من حساب ترامب على موقع Truth Social، يظهر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يرتدي قبعة سومبريرو، في البيت الأبيض في واشنطن
ترامب يثير الجدل بسبب مقطعي فيديو لنائب من الديمقراطيين.. ونائبه يصفها بالمزحة!