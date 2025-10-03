إصابة 5 من أفراد الأمن في اشتباكات باحتجاجات تضامناً مع أسطول الصمود بجنيف

قالت الشرطة السويسرية، اليوم الجمعة “إن خمسة من أفراد الأمن أصيبوا خلال اشتباكات في جنيف أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاج لدعم أسطول الصمود الي كان يتجه لغزة واعترضته إسرائيل”.

وتحول الاحتجاج الذي كان سلميا في البداية وشارك فيه حوالي ثلاثة آلاف شخص وأوقف حركة المرور في وسط المدينة، في وقت متأخر من أمس الخميس عندما اقترب المحتجون من أحد الجسور.

وتعد مثل هذه المواجهات نادرة الحدوث في سويسرا رغم اكتساب الاحتجاجات المؤيدة لغزة زخما.

وأثار اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود احتجاجات في جنيف وزوريخ وبرن وكذلك في إيطاليا وكولومبيا.

وأظهرت لقطات مصورة جرى مشاركتها مع رويترز من جنيف رش المياه على المحتجين وإطلاق القنابل المضيئة وسط الحشود وقيام شرطة مكافحة الشغب بإبعاد المتظاهرين.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الجمعة إنها اعتقلت شخصا واحدا وأن التحقيقات مستمرة بعد إصابة خمسة من أفراد الأمن.

وقال متحدث باسم الشرطة أمس الخميس إنه جرى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه للسيطرة على الاحتجاجات وأن المحتجين كانوا يلقون الأشياء ويلحقون أضرار بالممتلكات.

واعترضت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع حوالي 40 قاربا ضمن أسطول الصمود الذي كان يحاول اختراق الحصار البحري المفروض على غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وحملت القوارب أكثر من 450 ناشطا أجنبيا من بينهم بعض المواطنين السويسريين والناشطة السويدية جريتا تونبري.