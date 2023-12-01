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إعلام تابع لحماس: سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في شمال غزة

منذ 31 دقيقة
آثار الدمار في بيت حانون شمال غزة

آثار الدمار في بيت حانون شمال غزة

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أفادت وكالة شهاب للأنباء، المقربة من حماس، عبر تطبيق تيليغرام بأنه سُمعت أصوات إطلاق نار وعدة انفجارات في شمال غزة في وقت مبكر من اليوم الجمعة 1\12\2023.

في سياق ذي صلة، أفاد إعلام فلسطيني بسماع أصوات إطلاق نار مع استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي والمُسير في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وقبلها قال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار انطلقت قرب غلاف غزة صباحا، وذلك قبل نحو ساعة من انتهاء هدنة استمرت 7 أيام بين حركة حماس وإسرائيل.

ووصفت هيئة البث العامة الإسرائيلية، الإنذارات بأنها الأولى منذ بدء الهدنة في 24 نوفمبر والتي جرى تمديدها مرتين.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة عند الساعة السابعة صباحا.

وأتاح اتفاق الهدنة تسريع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث دخلت قوافل طويلة من الشاحنات الخميس من مصر.

    المصدر :
  • رويترز

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