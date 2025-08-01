إعلام عبري: إسرائيل تتجه نحو انهيار دبلوماسي بسبب مجاعة غزة

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسير نحو انهيار دبلوماسي بسبب تجاهلها تحذيرات دولية بشأن تفشي المجاعة في قطاع غزة.

وأضافت “يديعوت أحرونوت”، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينيت” قرر في 2 مارس/ آذار الماضي وقف إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع، رغم إدراك المؤسسة الأمنية لتصاعد مؤشرات أزمة المجاعة، وتحذيرات منسق شؤون الحكومة الجنرال رَسان عليان، ومنظمات إغاثة دولية.

ونقلت عن مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن “الحكومة لم تتخذ قرار وقف إدخال المساعدات بناء على اعتبارات استراتيجية، بل نتيجة ضغوط سياسية من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش”.

الصحيفة أشارت إلى أن الحكومة كانت تدرك أن “غزة على شفا مجاعة”، لكن رغم ذلك استمرت في منع المساعدات، ما عرّض حياة الفلسطينيين المدنيين للخطر.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي حذّر إسرائيل من تداعيات تصاعد الأزمة، ولوّح بتعليق اتفاق الشراكة معها، بينما سبقه تحذير من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب، إلا أن نتنياهو “أضاع الوقت، وتردد في اتخاذ القرارات”.

وختمت “يديعوت أحرونوت” بالقول إن “إسرائيل سارت نحو أزمة إنسانية في غزة وانهيار دبلوماسي”.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية، ترتكب إسرائيل جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.