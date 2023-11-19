إيران: جماعات المقاومة "تضبط الضغط بذكاء" على "إسرائيل"

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على أنّ “جماعات المقاومة المتحالفة مع إيران تضبط الضغط بذكاء” على إسرائيل ومؤيديها.

وأضاف عبد اللهيان وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أنّ “جماعات المقاومة لا تزال لديها قدرات لم تستخدمها بعد”، للضغط على الكيان المحتل.

يأتي ذلك في وقت احتجزت جماعة الحوثي اليمنية سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر تدعى “غالاكسي ليدر”، وعلى متنها 22 شخصًا.

في هذا الإطار، ذكرت مصادر “العربية/الحدث”، أن السفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يدعى رامي أونجر، فيما أشارت تل أبيب إلى أنّه لم يكن على السفينة إسرائيليون، وطاقمها يبلغ 22 شخصًا.

إذ قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثي.

وكتب عبر حسابه في “إكس”: “حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي”.

كما أضاف أنّ “السفينة ليست إسرائيلية فالحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي من دون أي إسرائيلي”.