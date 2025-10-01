الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
إيران: عرضنا التفاوض المباشر مع واشنطن وويتكوف لم يحضر

منذ 13 دقيقة
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن بلادها قدمت مقترحاً للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، لكن المسؤول الأميركي ستيف ويتكوف حدّد الموعد ولم يحضر.

وأوضحت مهاجراني، بعد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم اأربعاء أن المقترح الإيراني لتأجيل آلية “الزناد” لمدة 45 يوماً لم يُقبل، مشيرة إلى أن الأطراف المقابلة لم توافق على مطالب إيران بشأن مخزون اليورانيوم بنسبة 60% مقابل إلغاء كامل لآلية “سناب باك”.

كما أكدت استعداد طهران لعقد اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث والوكالة الدولية للطاقة الذرية وويتكوف، إلا أنهم لم يوافقوا أو لم يحضروا الجلسات.

أما بالنسبة لمرحلة ما بعد تفعيل آلية “السناب باك”، فأشارت مهاجراني إلى أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج اقتصادي جديد بما يتناسب مع التشكيل الوزاري الحالي والظروف الحربية، على أن يُعرض البرنامج على مجلس الوزراء الأحد المقبل. وأضافت أن البرنامج يهدف لحماية معيشة الشعب وتنفيذ موضوع “بطاقة السلع” الذي شدّد عليه الرئيس الإيراني.

وعن وضع مفتشي الوكالة الدولية، قالت إن جميع الخطوات الإيرانية تأتي ضمن المصالح الوطنية، ووجود أو غياب المفتشين مرتبط بهذا الإطار، مؤكدة أن آلية “سناب باك” تحوّلت من مسار قانوني إلى أداة ضغط سياسية على إيران.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

