إيران مستعدة لتبادل السجناء مع أميركا من دون شروط مسبقة

بعد أشهر من انجاز صفقة تبادل سجناء بين واشنطن وطهران اعلنت الاخيرة اليوم عن استعدادها لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة الاميركية “من دون شروط مسبقة”، والى الان لم تعلق واشنطن بعد على رغبة طهران.

وكالة إسنا للأنباء نقلت عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي “إننا قلنا منذ فترة إننا على استعاد لتبادل جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين، ويبدو الآن أن أميركا اكثر استعدادا من قبل لإنهاء هذا الوضع”، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، كشفت منذ أيام ان مفاوضات سرية تجري بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح عدد من السجناء. ووفقاً للصحيفة، يتفاوض الطرفان على صفقة من شأنها إطلاق سراح ضابط سابق بالبحرية الأميركية، تحتجزه السلطات الإيرانية مقابل طبيب إيراني أميركي تحتجزه واشنطن. وأكدت الصحيفة، أن هذه المفاوضات استثنائية لأنها تأتي في وقت يتزايد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، وقطع العلاقة بينهما بشكل كامل.

سبق ان افرجت ايران في كانون الأول الماضي عن الاكاديمي الأميركي شيوي وانغ، مقابل الإفراج عن العالم مسعود سليماني، وقالت إنها منفتحة على المزيد من عمليات تبادل سجناء. وانغ أميركي ولد في الصين، يقضي عقوبة السجن 10 سنوات بتهم التجسس في إيران، وهو باحث في التاريخ في جامعة برينستون كان يقوم بأبحاث عن سلالة القاجار في إيران حين تم توقيفه في آب 2016، أما سليماني فهو أستاذ وباحث كبير في مجال الخلايا الجذعية في جامعة تربيت وتوجه للولايات المتحدة في 22 تشرين الأول 2018.

يبدو ان خروج المفاوضات السرية الى السطح واعلان طهران اليوم يمهدان الى قرب انجاز الصفقة الثانية بين البلدين اللدودين.