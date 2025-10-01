إيطاليا: إسرائيل أكدت لنا أنها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء “إن نظيره الإسرائيلي طمأنه بأن القوات الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد النشطاء على متن أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة”.

وقال تاياني لقناة إيطالية مشيرا إلى نظيره الإسرائيلي “مسألة اعتلاء السفن مقررة، وناقشنا هذا الأمر… مع الوزير ساعر لضمان عدم استخدام القوات الإسرائيلية أي عنف، وقد طمأنني بهذا الشأن”.

وأضاف “وجهنا سفارتنا في تل أبيب والقنصلية في القدس بتقديم المساعدة لكافة المواطنين الإيطاليين الذين سيتم نقلهم على الأرجح إلى أسدود ، ومن ثم ترحيلهم”.

على مقلبٍ آخر، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم “إن البحرية الإسرائيلية تواصلت مع سفن أسطول الصمود العالمي الذي يحاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة وطلب منها تغيير مسارها”.

وجاء في البيان أن البحرية أبلغت الأسطول بأنه يقترب من منطقة قتال نشطة ويخرق حصارا بحريا قانونيا، وكررت عرضها لنقل أي مساعدات بسلام عبر قنوات آمنة إلى القطاع الفلسطيني.