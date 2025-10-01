الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا: إسرائيل أكدت لنا أنها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة

منذ 22 ثانية
أنطونيو تاياني

أنطونيو تاياني

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء “إن نظيره الإسرائيلي طمأنه بأن القوات الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد النشطاء على متن أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة”.

وقال تاياني لقناة إيطالية مشيرا إلى نظيره الإسرائيلي “مسألة اعتلاء السفن مقررة، وناقشنا هذا الأمر… مع الوزير ساعر لضمان عدم استخدام القوات الإسرائيلية أي عنف، وقد طمأنني بهذا الشأن”.

وأضاف “وجهنا سفارتنا في تل أبيب والقنصلية في القدس بتقديم المساعدة لكافة المواطنين الإيطاليين الذين سيتم نقلهم على الأرجح إلى أسدود ، ومن ثم ترحيلهم”.

على مقلبٍ آخر، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم “إن البحرية الإسرائيلية تواصلت مع سفن أسطول الصمود العالمي الذي يحاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة وطلب منها تغيير مسارها”.

وجاء في البيان أن البحرية أبلغت الأسطول بأنه يقترب من منطقة قتال نشطة ويخرق حصارا بحريا قانونيا، وكررت عرضها لنقل أي مساعدات بسلام عبر قنوات آمنة إلى القطاع الفلسطيني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب: سأجتمع مع الرئيس الصيني شي في غضون 4 أسابيع
زلزال إندونيسيا
زلزال إندونيسيا يبطئ جهود إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مدرسة منهارة
البيت الأبيض
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة

الأكثر قراءة

العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب