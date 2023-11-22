إيطاليا تقترح قوة دولية في غزة على غرار "اليونيفيل" في لبنان

قال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني إن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حماس وأسلوب تحقيق أهدافها، قائلا “رسالتي لإسرائيل هي احترام القانون الدولي وجدية التعامل بشأن المدنيين”.

وأضاف الوزير الإيطالي لصحيفة فايننشال تايمز أن “هناك عددا كبيرا جدا من المتطرفين في إسرائيل لا سيما في الضفة الغربية”، مؤكدا أنه يجب منح وقت للعمل على التوصل لحل سياسي طويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود.

وبشأن مستقبل غزة بعد الحرب، اقترح الوزير الإيطالي أن تتولى الأمم المتحدة مع قوات حفظ سلام إدارة قطاع غزة لسنوات بعد الحرب.

وكان تاجاني قد قال قبل أيام إن غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الكيان الشرعي الوحيد الذي سيحكمها هو السلطة الوطنية الفلسطينية”.

وأضاف أنه “من الممكن أن يكون هناك تواجد للأمم المتحدة في مرحلة انتقالية، تماما كما هو الحال على الحدود بين إسرائيل وحزب الله، وعلى غرار وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.

وأعرب عن استعداد بلاده للقيام بما يقع على عاتقها في حال طُلب منها، مبينا أن إيطاليا يمكنها أن تلعب دورا من أجل حل الدولتين بفضل مصداقيتها في الشرق الأوسط حسب قوله.

وأكد تاجاني أن إيطاليا في طليعة الدول التي تساعد السكان المدنيين في غزة، معربا عن استعدادهم لعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين في إيطاليا.