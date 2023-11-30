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إيطاليا والإمارات تدرسان إنشاء مستشفى ميداني في غزة

منذ 38 دقيقة
الإمارات - إيطاليا

الإمارات - إيطاليا

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قالت الحكومة الإيطالية في بيان (الخميس 30-11-2023) إن إيطاليا والإمارات تدرسان إنشاء مستشفى ميداني في غزة في الوقت الذي أرسلت فيه روما أطباء إلى الدولة الخليجية للمساعدة في علاج المرضى الفلسطينيين الشباب الذين نقلوا إلى هناك.

وفي إطار حملة لمساعدة المدنيين الذين أصيبوا في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، شحنت إيطاليا بالفعل مواد إنسانية إلى المنطقة على متن طائرتين، ومن المتوقع أن ترسو سفينة تابعة للبحرية على متنها مستشفى في ميناء العريش المصري في الثالث من ديسمبر كانون الأول.

وذكرت الحكومة الإيطالية في البيان “من المتوقع أن يعمل على متن السفينة أطباء متخصصون في علاج الأطفال من دول أخرى من بينها قطر”، مضيفة أنها أرسلت كل المساعدات بالاتفاق مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة وإسرائيل.

وأضافت “ندرس أيضا إنشاء مستشفى ميداني في غزة بالتعاون مع الإمارات “، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.

وستصطحب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي ستسافر إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بغير المناخ (كوب28)، على متن طائرتها مجموعة من أطباء الأطفال من مستشفيين إيطاليين للأطفال للمساعدة في علاج المرضى الفلسطينيين الصغار في الإمارات.

وجاء في البيان “رئيسة الوزراء ميلوني تتابع المساعدات المقدمة للسكان المدنيين في غزة منذ بداية الصراع”.

    المصدر :
  • رويترز

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