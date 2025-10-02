اتفاق تجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل منتجات زراعية من الصحراء الغربية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الخميس إن الرباط والاتحاد الأوروبي اتفقا على تعديل اتفاقهما التجاري للمنتجات الزراعية بطريقة تضمن حصول المنتجات القادمة من الصحراء الغربية على المعاملة التفضيلية نفسها التي تتلقاها منتجات المملكة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر تشرين الأول 2024 بأن اتفاقية التجارة غير صحيحة، على أساس أنها تشمل منتجات من الصحراء الغربية المتنازع عليها.

الصحراء الغربية محور نزاع قديم بين المغرب، الذي يحكم الإقليم، وبين جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

وقال بوريطة لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية إن الاتفاق الجديد سيوقع قريبا في بروكسل.

وأضاف أن الاتفاق يدخل تعديلات فنية تتعلق بمعلومات المستهلك عن منشأ المنتجات.

وقال إن منتجات الصحراء الغربية ستحمل علامات “العيون-الساقية الحمراء” و”الداخلة-وادي الذهب”. وتشير هذه العلامات إلى المنطقتين الفرعيتين اللتين يستخدمهما المغرب في تقسيمه الإداري بالمنطقة.